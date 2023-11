22 novembre 1981 | Fiorentina 3-Genoa 2 VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) 22: il brutto incidente a Giancarlo Antognoni inIl 22delsi sfidarono in un match di Serie A. Una partita passata alla storia per il grave infortunio occorso a Giancarlo Antognoni. La squadra di casa sta vincendo per 2 a 1 ed il numero 10 è uno dei migliori in campo. Ad inizio ripresa, il calciatore della squadra gigliata entra in area e si scontra con il portiere Martina che uscì in maniera avventata e pericolosa. Il giocatore della Nazionale Italiana rimane a terra privo di sensi ed il cuore rimane fermo per 30 secondi. Lo staff medico interviene in maniera tempestiva riuscendo a salvare il calciatore. Dopo aver ripreso i sensi lo portarono in ospedale dove gli diagnosticarono la frattura temporale e la ...