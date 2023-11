150 anni del Museo del Sannio | si inaugura domani la mostra fotografica di Claudio Barontini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo sguardo nell’anima” è il titolo delladiche verràta(ore 16,30) presso ildel So di Benevento. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di So Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sta. L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150deldel So (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del ...