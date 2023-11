13enne abusata dall’allenatore di calcio | “Stai zitta o finisco in carcere”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Prima la violenza sessuale, poi la manipolazione. Il presunto orco è un allenatore diattivo nel settore giovanile femminile. La vittima è una ragazzina, appena tredicenne. L’uomo, 43 anni, è indagato per violenza sessuale sulla minore. La violenza sessuale in casa dell’allenatore Stando a quanto ricostruito dagli organi inquirenti, lo sportivo avrebbe approfittato della ragazzina nella sua abitazione, in un comune dell’entroterra riminese. Secondo le indagini dei carabinieri avviate lo scorso luglio e coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la– con il consenso dei genitori – aveva trascorso molte notti a casa del mister, che si era offerto di aiutarla dal punto di vista della preparazione atletica, ma anche su quello emotivo. In quel contesto, secondo l’impianto accusatorio, sarebbero avvenuti gli abusi. La ...