107 donne morte da inizio anno | in aumento quelle uccise da partner o ex

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Sale a 107 il numero delledall’dell’con l’ultima vittima Rita Talamelli, strangolata dal marito lunedì sera a Fano. Secondo il Report settimanale sugli omicidi volontari e la violenza di genere del Viminale, realizzato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza (Direzione centrale della Polizia criminale-Servizio analisi criminale), nel periodo 1 gennaio-19 novembre in Italia sono stati commessi 295 omicidi, con 106 vittime, di cui 87in ambito familiare-affettivo: di queste 55 (44 italiane e 11 straniere) htrovato laper mano delo dell’ex. In, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia il numero degli omicidi ...

Sono 107 le donne uccise da inizio anno - 88 in ambito familiare. 55 i femminicidi commessi da partner o ex

Legge contro la violenza sulle donne in Senato: l'Aula è semi - vuota. Contatti Schlein - Meloni sulla prevenzione

Leggi Anche Sonoleuccise da inizio anno, 88 in ambito familiare. 55 i femminicidi commessi da partner o ex Eppure la politica in questi giorni ha assicurato (come ogni volta) di voler ...

Sale a 107 il numero delle donne uccise dall'inizio dell'anno con l'ultima vittima Rita Talamelli, strangolata dal marito lunedì sera a Fano. Secondo il Report settimanale sugli omicidi volontari e la ...

