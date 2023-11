Zielinski tornato a Napoli | è ancora alle prese con la tonsillite Ce la farà con l’Atalanta?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023) Il centrocampista del, Piotr, èin Italia dopo lache lo ha colpito durante gli impegni con la Polonia. Piotrè rientrato adopo gli impegni con la sua Nazionale, la Polonia, e lache lo colpito durante gli impegni per le qualificazioni a Euro 2024. Il giocatore azzurro non ha preso parteultime sfide a causa del suo stato influenzale ed ora spera di poter riprendersi in vista della prima sfida post pausa Nazionali condi Gasperini a Bergamo.Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Piotrè rientrato acome da manuale, dopo essere stato liberato dalla nazionale polacca”. Il Corriere aggiunge: “ Il ...