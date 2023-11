Zielinski è tornato a Napoli | condizioni da valutare giorno per giorno

Kvara è tornato. E il rinnovo non sarà un problema

Kvara ci sarà, Osimhen sta lavorando per esserci (almeno in panchina),(alle prese con una fastidiosa influenza) dovrebbe farcela. Ma prima di tutto dovrà tornare il Napoli della passata ...

CdS – Zielinski è tornato dalla Polonia. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno MondoNapoli

Zielinski lascia il ritiro della Polonia: diagnosticata l'angina Goal Italia

Ceccarini: "Il rinnovo con il Napoli è una pista apertissima per Zielinski, ma Juve ed Inter ci sono"

Intervenuto a "Radio Punto Nuovo", il direttore di "TMW", Niccolò Ceccarini, fa il punto sul rinnovo di Zielinski, obiettivo di mercato di Juventus ed Inter, con il ...

Prof. Castellacci: “Zielinski ha una banale tonsillite, può farcela per l'Atalanta. Su Osimhen…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale italiana: "Zielinski e l'angina Mi hanno contattato in ...