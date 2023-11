Zazzaroni | “Italia? Rigore grande come una casa | ma l’arbitro ha fatto finta di non vederlo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, ha commentato la qualificazione dell’a Euro 2024 dopo il match con l’Ucraina. Bastava un pareggio all’per qualificarsi agli Europei 2024 e tanto è stato, ma non senza clamorosi colpi di scena. Ne parla il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, nel suo editoriale tra le colonne del noto quotidiano sportivo: “L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Così è meno bello però. Dobbiamo essere onesti, evitando di elencare i tanti torti arbitrali che in passato ci hanno sottratto successi, titoli e danneggiato il fegato: nei secondi finali Gil Manzano hadi non vedere ilche avrebbe permesso all’Ucraina di sfruttare unaopportunità, l’assistente ...