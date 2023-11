Zaniolo sul caso scommesse | il calciatore della Nazionale italiana si sfoga

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 novembre 2023) Nicolòè stato protagonista del pareggio dell’Italia contro l’Ucraina nel match di qualificazione valido per Euro2024. La sfida si è conclusa sullo 0-0 e la squadra di Spalletti ha sfruttato i due risultati su tre a disposizione per staccare il pass. Ildell’Aston Villa si è sacrificato per la squadra e continua a confermarsi unprezioso. Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili in particolar modo per lo scandalo. Ilè stato tirato in ballo per presuntesul calcio, intervistato ai microfoni del GR Rai ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Le critiche fanno parte del gioco evita. Quando sai di essere a posto e di essere una persona tranquilla, pulita e calma, le critiche ti ...