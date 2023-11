(Di martedì 21 novembre 2023) Inoltre " conclude" a dispetto di quello che leggo a volte in qualche quotidiano, non è vero che le persone non partecipano più ai concorsi della Pa, è vero esattamente il contrario, che ...

Zangrillo "Sulle pensioni si cambia, evitiamo fuga da ospedali e uffici"

risorse per i rinnovi contrattuali "non c'è nessuna prelazione. Il nostro obiettivo è quello ... Inoltre " conclude" a dispetto di quello che leggo a volte in qualche quotidiano, non è ...

Zangrillo “Sulle pensioni si cambia, evitiamo fuga da ospedali e ... Il Denaro

Zangrillo “Sulle pensioni si cambia: evitiamo la fuga da ospedali e uffici”. Contratti, aumenti medi a 190 eu… la Repubblica

Medio Oriente, Hamas “Vicino l’accordo sulla tregua”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Possibile svolta in arrivo in Medio Oriente. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha annunciato che è vicino un accordo sulla tregua con Israele. I negoziati tra le due ...

Zangrillo “Sulle pensioni si cambia, evitiamo fuga da ospedali e uffici”

ROMA (ITALPRESS) – Sui tagli alle pensioni “stiamo lavorando a eventuali correttivi” anche perchè, “non vogliamo che, soprattutto nel settore sanitario, queste norme diventino un incentivo per acceler ...