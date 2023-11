Zangrillo “Sulle pensioni si cambia | evitiamo fuga da ospedali e uffici”

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sui tagli alle“stiamo lavorando a eventuali correttivi” anche perchè, “non vogliamo che, soprattutto nel settore sanitario, queste norme diventino un incentivo per accelerare le uscite”. Lo sottolinea in un'intervista al quotidiano “La Repubblica” il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo. “La legge di Bilancio ha stanziato risorse ingenti per i rinnovi 2022-2024, 7,3 miliardi includendo anche la sanità, che è gestita dalle Regioni – afferma -. Considerate anche le risorse che stanzieranno gli enti territoriali, e l'anticipo per gli statali a dicembre, la legge di Bilancio porta in dote quasi 10 miliardi. A regime, nel 2025, gli aumenti contrattuali saranno di circa il 6%, tra i 180 e i 190 euro medi mensili. La manovra conferma anche il taglio contributivo, per il quale abbiamo cercato di avere riguardo ...