X- Factor | Morgan escluso dal programma | i giudici resteranno tre

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 novembre 2023) In una mossa senza precedenti, Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con il cantante, ex giudice di X-. Questa decisione è stata presa a seguito di comportamenti ritenuti incompatibili e inappropriati. Nonostante le speculazioni, non ci sarà alcuna sostituzione per, lasciando il panel deia tre. Questa notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, poichéè un personaggio noto e controverso nel panorama musicale italiano. La sua assenza avrà sicuramente un impatto sul corso del. X-, il licenziamento di, noto per i suoi comportamenti controversi, ha recentemente lanciato accuse pesanti contro ile i suoi ...