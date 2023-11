X Factor | Morgan contro Fedez | “Bestemmiava e chiedeva di cacciarmi”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –si sente 'tradito' da X2023 e punta il dito anchedopo il siluramento dal talent di Sky. "Non sono una persona capace di provare rancore, e in questo mondo fatto di colpi bassi e odio non lo concepisco. Aho detto una cosa autoironica chiedendogli poi subito