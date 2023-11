X Factor | Morgan cacciato e Bugo se la ride

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Una lunga risata. E' questo il commento diall'esclusione dida X2023. L'artista ha condiviso la nota di Sky Italia e Frementale Italia scrivendo solo "Ahahahahahahahahahahahahahahwhahwhahahahahaahahahahhahahahahahaahahahahahahahahahhaahhahahahaahhahaha". Che tra i due non corra buon sangue è noto, da quando hanno litigato sul palco di Sanremo 2020. L'ex Bluvertigo si era reso protagonista assoluto, con polemiche e discussioni, dall'inizio alla fine, dell'ultimo live del reality, andato in onda giovedì 16 novembre. Nonostante il video in cui all'indomani della puntata aveva cercato di dare un senso alle sue parole nei confronti di rapper, oggi è arrivata la decisione "di comune accordo" di Sky Italia e Frementale Italia "di interrompere il rapporto di collaborazione cone la ...