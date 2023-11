X Factor 2023 | Morgan verrà sostituito in giuria? La decisione

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Il popolare show televisivo Xsta vivendo significativi cambiamenti. Dopo l‘esclusione di, il programma ha scelto di proseguire con unaridotta a tre membri, influenzando anche il percorso dei concorrenti in gara. Il confronto tra questa situazione e precedenti casi di esclusione riflette l’evoluzione del formato X. Xprosegue senzaNel panorama televisivo, troviamo a volte decisioni inaspettate, o forse no, come l’ultima che riguarda X: ladel talent show prosegue il suo percorso con uno spettatore in meno. Nessuno sostituiràil quale è stato escluso dalla trasmissione. Così, nella puntata del 23 novembre, ...