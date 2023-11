X Factor 2023 | Morgan contro tutti su Whatsapp | “Fedez non è un mio nemico Lui ha fatto la scenata pazzesca | bestemmiando Mi hanno scompigliato la vita | licenziamento illegittimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)ha deciso di rompere gli indugi e parlare pubblicamente, dopo ilda “X” deciso sia da Sky che dalla casa di produzione Fremantle “a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati (…) e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”. In origine c’era già un appuntamento fissato per domani mercoledì 22 novembre alle 21 a Milano per la presentazione del nuovo singolo “Sì, certo l’amore”. Poi è stato comunicato che l’innon si sarebbe più tenuto e che poi sarebbe slittato tutto di una settimana. Poi il fulmine a ciel sereno. Nel pomeriggio un nuovo cambiamento: “terrà una conferenza virtuale sumoderata da Enrico Silvestrin”. Così noi, assieme ad altri colleghi del Web e della carta stampata, ci siamo ...