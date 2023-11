WWE | Smentiti i rumor di CM Punk a Survivor Series | continua ad infiammarsi una sorta di guerra online

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 novembre 2023) L’ultimo dei report sul possibile (o meno) ritorno di CMin WWE arriva da Fightful Select che spegne, ad oggi, ogni possibilità che il Best in the World appaia a. Ovviamente il tutto secondo Sean Ross Sapp, che ha da poco confermato come la scelta di rivelare in anticipo Randy Orton come quinto membro del Team Cody nel War Games Match sia stata fatta dalla WWE proprio per evitare che i fan potessero, in un modo o nell’altro, aspettarsi l’ex AEW nel Big Four di sabato che, vi ricordiamo, si terrà proprio a casa sua, nella celebre AllState Arena di Chicago. Negli ultimi mesi, dal licenziamento post-All In, si sono rincorse voci più o meno verificate in un senso o nell’altro e, dunque, ci limitiamo a riportare questa indiscrezione di uno dei colleghi americani più autorevoli. Nonostante ciò, in mattinata, vi ...