WWE | Già si pensa al post-Survivor Series | Turnmoil Tag-Team Match nel prossimo Raw!

(Di martedì 21 novembre 2023) La WWE non si ferma e, a soli 5 giorni dagià alepisodio di Raw. Dopo un acceso diverbio backstage tra diversi tag-, Adam Pearce ha sedato questa “mini rivolta” annunciando che a Nashville, sede delepisodio dello show rosso, si terrà un Tag-per decretare i nuovi #1 Contender agli Undisputed Tag-Titles detenuti dal Judgment Day. Sempre che quest’ultimi arrivino a settimana prossima come campioni. A Smackdown già confermato JD vs Street Profits, che caos nella divisione Come ampiamente riportato, infatti, gli Street Profits hanno già una title shot e la sfrutteranno a Smackdown, solamente 24 ore prima del War Games...