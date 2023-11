WWE | Altro criptico messaggio di Shinsuke Nakamura | a chi si starà rivolgendo?!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri notte in quel di Monday Night Raw,ha lanciato un. Da qualche settimana il giapponese sta lanciando dei messaggi ad un misterioso avversario, di cui al momento non si sa nulla. Ciò è bastato ad alimentare le voci relative al possibile ritorno di CM Punk in WWE. Secondo alcuni sarebbe proprio il ragazzo di Chicago il destinatario delle parole di. “Sto aspettando” Ieri notte a Raw,cripiticoda parte di. Durante un segmento di backstage il “King of strongstyle” ha pronunciato queste parole: “Per quanto ancora? Quanto dovrò aspettare ancora?!. Sono pronto per lottare. Dove sei?! Lo so dove ti trovi. Sei vicino. Ti ...