Women for Women against Violence 2023 | quando va in onda e ospiti

Indicata da Forbes tra le donne più potenti al mondo che plasmeranno il futuro del cibo - Cittone è tra le ospiti eccellenti del Women Economic Forum che si apre oggi : per la prima volta in Italia - a Roma (fino al 23 novembre). Ci ha parlato di 7 sfide per il futuro - che corrispondo a 7 comportamenti che ciascuno di noi può adottare

Arianna Ciampoli presenta il Camomilla Award: 'Tante testimonianze di donne che racconteranno la loro storia'

La conduttrice televisiva Arianna Ciampoli, originaria di Pescara, ci anticipa i contenuti di 'against Violence - Camomilla Award', una serata dedicata alle donne che, ferite da una violenza o da un tumore al seno, non smettono mai di combattere. La trasmissione, registrata all'...

Largest LGBTQ+ Rights Group Says At Least 33 Trans People Were Killed In Past Year

The Human Rights Campaign’s report shows an “epidemic of violence” disproportionately affecting young Black trans women.

‘She is a veteran’: Vietnam-era veteran advocates for other women

Every veteran has different stories and experiences from their time in the military, but one female veteran said she wants to make sure future women in service do not have to face similar challenges ...