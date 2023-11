WandaVision | una scena cancellata rivela l' identità del testimone scomparso di Jimmy Woo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 novembre 2023) Finalmente unaeliminata, recentemente pubblicata, ha risolto uno dei misteri della serie Marvel. In occasione dell'uscita in home video in formato fisico di, i Marvel Studios hanno diffuso in streaming unaeliminata della serie che svela l'delcheWoo sta cercando all'interno di Westview. Nella sequenza, intitolata "Ankle Bracelet", Woo (interpretato da Randall Park) sta concludendo la sua indagine sugli eventi magici accaduti a Westview, nel New Jersey. Come si ricorderà, l'agente Woo si trovava a Westview solo perché era alla ricerca di undal Programma di Protezione Testimoni. Inizialmente Woo sospettava che il suofosse ...