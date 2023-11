Volley femminile | la presentazione di Julio Velasco | “Concentrato su Parigi 2024 | devo pensare solo alla Nazionale”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Sono state ore un po’ agitate, a precedere ladinel ruolo di nuovo CT dellaitaliana di, già ricoperto nel biennio ’97/’98. Il tecnico argentino, che ha scritto la storia della pvolo nostrana in riferimento a quanto fattoguida della selezione tricolore maschile degli anni ’90, ha accettato una nuova sfida, non ricoprendo più l’incarico di tecnico della UYBABusto Arsizio.avrebbe potuto proseguire con il club in questione fino al 31 dicembre, ma la società evidentemente ha scelto di accelerare i tempi per consegnare la rosa al nuovo tecnico che potrebbe essere proprio l’ex CT azzurro Davide Mazzanti. “Sono un po’ emozionato, è una grande ...