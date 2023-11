Volley femminile | Julio Velasco si dimette da head coach di Busto Arsizio Duro comunicato del club

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Niente doppio incarico, alla fine, per. Il CT argentino guiderà la Nazionale Italiana di, ma non è più l’allenatore di. Con una nota ufficiale, la società ha reso noto che ilha rassegnato ieri sera le dimissioni, ad effetto immediato, e nelle prossime verràil nome del nuovo. Ilentra poi nel merito dell’accordo che ha portatoa sedere sulla panchina della Nazionale. E, piuttosto indispettito per come si è sviluppata tutta la vicenda, promette di riservarsi di verificare nel proseguo tutte le opportune azioni a sua tutela. LA NOTA DEL“La società biancorossa specifica che nel ...