“Voi maschi tutti colpevoli” Ma Sallusti smonta la femminista Fonte

(Di martedì 21 novembre 2023) L’ultima puntata di Quarta Repubblica ha acceso un dibattito infuocato sulla responsabilità collettiva dell’intero generele rispetto ai casi di femminicidio. Ospite in collegamento, la scrittrice Valeriaha fatto una controversa affermazione, sostenendo che “gli uomini” sono responsabili dell’omicidio di Giulia Cecchettin. E non solo il suo assassino.ha in sostanza accusato l’intero generele di favorire la violenza contro le donne, affermando: “Ogni uomo ha sentito l’esigenza di dire: ‘Io non c’entro, mi assolvo’. Ma questa è una parte integrante della cultura dello stupro che ha insegnato agli uomini ad assolversi nel caso in cui non arrivino ad uccidere una donna.” E ancora: “A determinare la responsabilità di una categoria intera è il genere di appartenenza: non ...