Voci di Gaza – “In ospedale abbiamo così tanti feriti che li curiamo sul pavimento È straziante | cosa puoi dire a un bambino rimasto solo?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Da quando sono cominciati i bombardamenti israeliani, i medici e gli infermieri della Striscia dilavorano senza sosta, in una corsa disperata per curare le persone colpite o estratte dalle macerie. I ritmi sono insostenibili e le condizioni drammatiche: negli ospedali mancano letti, medicine e materiale sanitario di ogni tipo. Persino i materassi. E anche i trasferimenti deida struttura a struttura sono complicati e pericolosi. “Quando arrivano 60 o 70contemporaneamente in un pronto soccorso dove hai14 posti letto, sei costretto a curare le persone sul” racconta un’infermiera (di cui omettiamo l’identità e i dati sul suo luogo di lavoro per ragioni di sicurezza), allo staff di Oxfam. “Questa è la guerra più dura cheabbia mai vissuto, è ...