VIVA RAI2 | LA SORPRENDENTE ESIBIZIONE DI ALESSIA MARCUZZI SULLE NOTE DI MANIAC

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 21 novembre 2023) “La scorsa settimana abbiamo portato la cultura in strada, adesso portiamo la danza ai semafori”, scherza Fiorello, mentre una scatenata– ospite della nuova puntata a tema anni ’80 di! – balla in strada, davanti agli automobilisti in coda,di un brano iconico come “” di Michael Sembello, parte della colonna sonora del film culto “Flashdance”. In outfit ‘sporty street’ tipico di quegli anni, completo di felpa oversize rosa, body, scaldamuscoli e fuseaux dai coloro fluo, laha dato vita ad un’energica e sfrenata, che ad un certo punto l’ha vista addirittura sdraiarsi sul parabrezza di un furgone fermo al semaforo, tra gli applausi di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la ...