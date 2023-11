Vittorio Menozzi se la prende con Alex Schwarzer | come mai

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF, Puntata 27 novembre 2023:attacca duramenteper la nomination ricevuta dal campione altoatesino GF,SI SCAGLIA CONTRO: ECCO IL MOTIVO- Parlando della nomination ricevuta da, il giovane ingegnere e modello, ha dichiarato: “Mi ha detto che non avrei dovuto paragonare la mia situazione alla sua” spiega e aggiunge “Secondo lui, io gli ho detto che ha mollato”. “La sua era una delle storie ...