Viso a cuore | come valorizzarlo con il trucco e il taglio di capelli

Leggi su amica

(Di martedì 21 novembre 2023) GUARDA LE FOTO: le star a cui copiaree make up Riconoscere unè semplicissimo: le forme gentili di questa silhouette, infatti, descrivono proprio la forma di untra fronte ampia, zigomi alti e mento appuntino. Caratteristiche che rendono illeggermente sbilanciato, “di” tra parte superiore e inferiore. Proprio per questo, per valorizzare questa silhouette delè importante attirare l’attenzione su occhi e mento, distogliendola dalla fronte. Elementi chiave per mettere in risalto le qualità delattraverso ...