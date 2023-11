Virginia Stagni | stretta fiscale messaggio dissuasivo per rientro cervelli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Milano, 21 nov. (askanews) – Nelle scorse settimane la notizia dellasui lavoratori che decidono di rientrare in Italia dall’estero ha fatto sobbalzare sulla sedia molti expat che già facevano i conti in tasca per tornare. Ma al di là della convenienza economica, quello che viene da più parti criticato è anche ilche passa con una decisione come questa. Un tema che sta particolarmente a cuore a uno dei tanti talenti italiani in fuga all’estero, oggi rientrato a lavorare in Italia., infatti, è da un paio di mesi Chief marketing officer di The Adecco Group Italia ma per circa otto anni è stata Head of business development e talent director al Financial Times, la più giovane manager della storia del giornale. Per lei la questione deldei ...