Violenza sulle donne | Lupi | “Pronti a collaborare con opposizioni” Crippa | “Obiettivo la castrazione chimica”- VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Andreavice segretario e deputato della Lega, ha ben chiaro quali strumenti usare davanti a determinati scenari drammatici e irreversibili, “Quando una persona commette un omicidio o uno stupro e lede così la libertà di un’altra persona, soprattutto quella di una donna, va condannato a pene severe. Quindi l’è inasprire le pene e introdurre la” “Non perdiamo più altro tempo e facciamo diventare legge il disegno di legge contro la, che abbiamo approvato all’unanimità in Senato. È un provvedimento che contiene diverse misure del Movimento 5 Stelle, ma ne ha lasciate fuori altre importanti, come l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nella scuola. Non presenteremo pertanto emendamenti in modo che ...