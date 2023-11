Violenza su donne | scarpette rosse sui camici dei farmacisti di Roma

Cinquanta uomini con le scarpe rosse domenica cammineranno per le strade di Torino

L'idea, fin dalle origini, è di camminare per le strade per far sentire la propria vicinanza allevittime die per smuovere le coscienze degli uomini, chiamati prendere una posizione ...

Leoni (Unicam): "La violenza è una barriera culturale che dobbiamo abbattere"

Il Rettore Leoni ha voluto anche rivolgersi direttamente alle studentesse e agli studenti di Unicam attraverso un videomessaggio inviato nelle loro caselle mail. L’Università di Camerino, fin dal 2013 ...

Censurare il rap L'opinione di Marta Blumi Tripodi

Mi è stato chiesto di commentare la proposta dell’onorevole Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo, “da donna, da mamma e da esperta di rap”, in ...