Violenza donne | De Poli Udc | Investire su formazione e prevenzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 C'è bisogno di unità e dialogo tra le forzetiche su temi come educazione affettiva e contrasto alladi genere. Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc Antonio Dein un video sui suoi canali social. "'Da questa tragedia deve nascere qualcosa, è stato il monito del papà di Giulia Cecchettin. Come istituzioni - prosegue - abbiamo il dovere di dare una risposta". "Domani in Senato, come sappiamo, approda in Aula il disegno di legge che rafforza il Codice rosso e le misure a tutela delle. Le leggi, tuttavia, da sole non bastano. Occorresullae sullaper promuovere il valore della parità e la cultura del rispetto", conclude De. Fonte: Agenzia Vista ...