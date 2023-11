(Di martedì 21 novembre 2023) Come sradicare la mascolinità tossica? E, oltre alla repressione, come fare prevenzione tra i giovani? Ne parliamo con Gaia, docente di Media,e Diversità all’interno del corso di Laurea in giornalismo della Sapienza Università di Roma, mentre il femminicidio della 22enne Giulia Cecchettin infiamma il dibattito pubblico. E a pochi giorni dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione dellasulle donne. Si parla di questione culturale, il primo passo inizia dall’utilizzo corretto delle parole? “Per le violenze diuso il plurale perché sottolineo, che vittime di sessismo sono anche le persone lgbtqia+. Le discriminazioni rappresentano un problema culturale ma, non dobbiamo utilizzarle come un’etichetta. Molti casi scaturiscono da un tessuto di abitudini che riproduciamo ...

Casellati: "Con le opposizioni contro la violenza sulle donne". Ma sulle riforme: "Schlein non usi slogan"

La prevenzione allaè 'uno dei campi in cui i partiti hanno sempre saputo trovarsi d'accordo. Non siamo all'anno zero', dice la ministra per le Riforma istituzionali. Sul premierato: 'Ditemi, dove verrebbero ...

Ignazio La Russa rilancia la manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne Fanpage.it

Studenti nel cortile dell'Università di Padova dove si sarebbe dovuta laureare Giulia Cecchettin

Oggi il minuto di silenzio in tutte le scuole. A Vigonovo migliaia in piazza. Il papà della vittima: né odio, né rabbia. Il ministro: ora educazione all'affettività in classe ...

Violenza di genere, Peruzzi: “L’arma più efficace resta l’educazione”

Parla la docente della Sapienza, Gaia Peruzzi: "Scuola e università decisive".