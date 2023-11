Violenza di genere | in Italia vittima una donna su due Tutti i numeri dell’escalation nell’ultimo studio Unicusano

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023) Sono sette milioni le donne ad aver subito in, almeno una volta nella vita,fisica o sessuale. Solamentemese e mezzo sono state uccise quindici donne, ovvero una ogni tre giorni. Sono questi alcuni deipreoccupanti che emergono dall’ultimodell’pubblicato in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione dellacontro le donne (25 novembre 2023). Nella sua ultima infografica l’approfondisce il tema delladiinanalizzando non solo i dati ma anche la situazione in cui versa la nostra nazione, andando ad approfondire i profili di carnefici e vittime e il funzionamento degli atti violenti. Si scopre così ...