Violenza di genere | gli psicologi | In Toscana forte prevalenza tra i giovani adulti  

“Anche le donne sono cattive” - il libro di Amadori - docente scelto da Valditara per combattere la violenza di genere nelle scuole : No - non va bene

"Per Giulia facciamo rumore": i liceali di Roma rompono il silenzio, nei cortili con chiavi e megafoni contro 'il minuto' di Valditara

... oltre all'edilizia scolastica, al caro libri, alla guerra in Medio Oriente, c'è anche lacontro le donne. "Dall'insediamento di questo governo, sulle tematiche vicine alla parità di...

Ignazio La Russa rilancia la manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne Fanpage.it

Questo non è amore: domani a L’Aquila il Premio Borsellino contro la violenza sulle donne

hanno programmato in Abruzzo sei giornate, dal 22 al 27 novembre, sul tema “Questo non è amore”, per dire NO alla violenza di genere.

San Pio, open week contro la violenza sulle donne

«La campagna di sensibilizzazione mira a tenere alta l’attenzione su questa emergenza sociale. La violenza di genere è un problema con radici culturali profonde. Solo tramite la consapevolezza ed il ...