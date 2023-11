Violento davanti a mia figlia Bestemmiava e | Morgan | accuse-choc a Fedez

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo l'ultima puntata,è stato cacciato da X-Factor. Un'altra volta. Troppo. Incontenibile: tra liti, insulti, frasi infelici contro. Cala insomma la mannaia sul cantante, escluso dalla giuria del programma Sky. Una conseguenza probabilmente inevitabile. E così ecco che sulle tracce dic'è Valerio Staffelli, che a Marco Castoldi consegna l'immancabile Tapiro d'Oro. Il tutto verrà mostrato nella puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 oggi, martedì 21 novembre. Nel frattempo, ecco le anticipazioni sulla consegna., come sempre, è un fiume in piena. "X-Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati", picchia subito durissimo condi un certo peso. "C'è ...