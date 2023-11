Viola il divieto di avvicinamento | si apposta sotto la casa dell’ex moglie e la aggradisce | arrestato un uomo a Roma

(Di martedì 21 novembre 2023) Aveva già ottenuto in passato undiall’ex, ma si ètosua e l’ha aggredita. È quanto accaduto la sera di ieri 20 novembre a, in zona piazzale Clodio, intorno alle 21: l’, 34enneno, ha atteso l’arrivo della donna e quando l’ha vista si è scagliato con violenza contro di lei. A interrompere l’aggressione sono stati i carabinieri, che – stando a quanto riporta La Repubblica –sono stati chiamati dalla stessa vittima. Nei confronti dell’il pm del turno violenze diha ora chiesto al gip la convalida dell’arresto con l’aggravamento della misura cautelare per inosservanza delle prescrizioni imposte. Le indagini sono state affidate ai ...

