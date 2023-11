Viene lasciata prima del matrimonio | ragazza si vendica vendendo l’anello di fidanzamento su Facebook | “Ho ricevuto richieste inquietanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo esser statadal fidanzato, la creator Camille Fahrnbauer si è volutarediche lui le aveva regalato durante la proposta. Ripicca sì, ma fino a un certo punto, perché la 26enne si è trovata costretta a trovare un’acquirente anche per ragioni economiche. L’annuncio di vendita del gioiello, postato suMarketplace – una sezione in cui gli utenti vendono oggetti di ogni tipo – ha riscontrato moltissimo successo ma non con l’intento sperato dalla. Sì, perché ad attirare l’interesse degli utenti non è statocon diamante da 1.6 carati, bensì lastessa. Come ha raccontato al Mirror, sono state a centinaia le stravaganti proposte ricevute da chi ha visto il ...