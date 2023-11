VIDEO La storia di Kone | ”Studio da muratore per costruire il mio futuro in Italia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAbdoulaye ha 30 anni ed è uno dei 20 ragazzi extracomunitari che da oggi, presso la scuola edile di Salerno, su iniziativa di Ance Aies, l’associazione che rappresenta i costruttori, sta seguendo il corso di formazione al termine del quale troverà quasi certamente posto in una delle imprese di costruzioni salernitane.viene dalla Costa d’Avorio ma quando gli chiediamo di raccontare il viaggio in barca per arrivare incerca di sfuggire alla domanda perché confessa “sono solo brutti ricordi ed ora ho ricominciato una nuova vita”. Da sei anni è indove sperava di poter proseguire nella sua passione, quella di meccanico, il lavoro che faceva in Costa d’Avorio dalla quale però dopo aver perso i genitori è fuggito via alla ricerca di unmigliore. Ora ...