VIDEO Jannik Sinner si allena a Malaga | l’altoatesino si prepara in vista della sfida contro l’Olanda

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Prima giornata dimenti a(Spagna) per. Giunto ieri in territorio iberico,è sceso in campo quest’oggi perre l’appuntamento di Coppa Davis delle Finals 2023. Sul veloce indoor spagnolo, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri affronterannogiovedì 23 novembre (ore 10.00)., reduce da una settimana molto intensa a Torino per le Finals, vuol essere pronto. Il n.4 del mondo dovrà essere abile a ricaricare le pile, considerando il grande percorso al Pala Alpitour, dove ha raggiunto per la prima volta in carriera l’atto conclusivo di un torneo così prestigioso, vincendo ben quattro partite nella sua avventura. Questa però è già storia del passato esa dell’importanza ...