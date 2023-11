VIDEO – Italia agli Europei con tanta Inter! Le ultime su Bastoni | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa,di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? L’si è qualificatadel 2024. Contro l’Ucraina, a Leverkusen, basta lo 0-0: tanti calciatori dell’protagonisti in campo e decisivi per la qualificazione. Adesso Inzaghi attende il rientro dei Nazionali, con Dimarco, Barella, Darmian, Acerbi, Frattesi ed Asllani che dovrebbero rientrare ad Appiano Gentile in giornata. Intanto arrivano novità sulle condizioni di, che questa ...