VIDEO – Calhanoglu papà | gli auguri dalla sua Turchia direttamente dal campo!

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Giornata ricca di emozioni per Hakan, che è diventatodel piccolo Asil Can. Le congratulazioni per la nascita arrivano anche, attraverso unsingolare.O – Hakanaveva lasciato sin da subito il ritiro della sua Nazionale, per via dell’influenza che lo aveva colpito ma anche per un altro motivo: l’imminente nascita di suo figlio. Proprio oggi il calciatore dell’Inter ha comunicato la lieta notizia sui social: sua moglie a dato alla luce il piccolo Asil Can. Glialla famigliaper la nascita del bambino arrivano anche da lontano e in una maniera molto particolare. Attraverso un, pubblicato sui canali ufficiali, laha ...