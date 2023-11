Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)DEL 21 NOVEMBRE ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA CIMINA UN’AUTO è USCITA DI STRADA AL KM 26+000 CIRCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA, SUL POSTO SONO INTERVENUTI IL PERSONALE DI ASTRAL SPA E I VIGILI DEL FUOCO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO STA MIGLIORANDO RALLENTAMENTI LOCALIZZATI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLE USCITE TIBURTINA E AURELIA CIRCOLAZI0ONE REGOLARE SULLA-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA SITUAZIONE INVARIATA SULLA VIA OSTIENSE CODE DAL RACCORDO A VITINIA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO AUTO IN CODA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE NEI DUE CASI, IN DIREIZONE ...