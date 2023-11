Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)DEL 21 NOVEMBRE ORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELALLE PIOGGE E AI TEMPORALI DI OGGI DA QUESTA SERA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SONO PREVISTI SU TUTTA LAVENTI DA FORTI A BURRASCA, IN PARTICOLARE SUI SETTORI COSTERI E APPENNINICI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE ATTENZIONE PER CHI è IN VIAGGI SULLA PROVINCIALE 1 CIMINA UN’AUTO è USCITA DI STRADA AL KM 26+000 CIRCA, SUL POSTO SONO INTERVENUTI IL PERSONALE DI ASTRAL SPA E I VIGILI DEL FUOCO RIENTRIAMO ARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E NOMENTANA ...