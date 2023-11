Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)DEL 21 NOVEMBRE ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI ORA IL TRAFFICO SEMPRE INTENSO PARTIAMO DALLA VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA AUTO IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA CODE A TRATTI SULLA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO E VITINIA, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO ORA SULLAFIUMICINO CODE A TRATTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR STESSA SITUAZIONE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANTENZIALE EST, AL ...