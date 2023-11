Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)DEL 21 NOVEMBRE ORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE CON IL TRAFFICO CHE DEFLUISCE SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE SEMPRE CODE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE TRA LAURENTINA E LO SVINCOLO TORRE ANGELA POI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SALARIA IN INTERNA PER LAVORI ALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI TARFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONENORD E SULLA SALARIA TUTTO VERSO IL RACCORDO UN PRESTARE ATTENZIONE SULL AUTOSTARDA AINAPOLI CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN AVARIA ALTEZZA MONTEPORZIO CATONE VERSO LA CAPITALE INFINE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SU ...