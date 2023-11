Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023)DEL 21 NOVEMBRE ORE 09.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO INCOLONNAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE TRA APPIA E NOMENTANA POI TRAFFICO RALLENTATO TRA TRIONFALE E SALARIA SEMPRE NELLE DUE CARREGGIATE UN INCIDENTE CREA LUNGHE CODE SULLA VIA AURELIA CON IL TRAFFICO CHE DEFLUISCE SU UNA CORSIA DI MARCIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA E LA VIA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO MENTRE VERSO L EUR CI SONO CODE PER TRAFFICO IINTENSO SULAL VI APONTINA DA MEZZOCAMMINO FINO A VIA DELL OCEANO ATLANTICO SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO AL RACCORDO PER LAVORI ALLO ...