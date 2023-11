Vende superalcolici illegalmente, chiuso un minimarket

Il provvedimento è stato emesso in maniera definitiva. Tra le irregolarità c'erano anche i bagni fuori norma

Vende superalcolici illegalmente, chiuso un minimarket LA NAZIONE

Vende superalcolici senza autorizzazioni alla Vucciria a Palermo, maxi sequestro BlogSicilia.it

Vende superalcolici illegalmente, chiuso un minimarket

Firenze, 21 novembre 2023 – Non aveva i requisiti per vendere superalcolici, ma nonostante tutto è stato trovato per ben due volte a vendere alcol ai clienti. Per questo, dopo i controlli della ...

Vende superalcolici senza requisiti, revocata definitivamente la licenza a un minimarket

Non aveva i requisiti strutturali come l’accessibilità ai servizi igienici obbligatoria per poter vendere superalcolici. Eppure ai controlli della polizia ...