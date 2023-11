Vedo un’ondata antisemita diffondersi in rete | un ‘instant negazionismo’ per niente divertente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) L’attacco criminale di Hamas del 7 ottobre ’23 ha fatto nascere esperti improvvisati del conflitto israeliano-palestinese sui mezzi di comunicazione europei: giornalisti, direttori di testata, opinionisti, non ce n’è uno che non abbia detto la sua su una delle dispute più complesse degli ultimi 150 anni. Spesso e volentieri questi sedicenti esperti non conoscono l’arabo né l’ebraico, non hanno alcuna possibilità di leggere le fonti dirette e si informano tramite altre lingue, ma ahimè il mondo non è scritto solo in inglese – come tante volte si vuol credere. Questo atteggiamento amatoriale ha fatto nascere tristi fenomeni, una nuova ondata di antisemitismo basata più su Tik tok che sui libri di storia, e un fenomeno assai più triste, che chiamerei “instant negazionismo”. Cominciamo con questa nuova ondata di antisemitismi. Mi pare non sia discutibile che il 7 ottobre Hamas ha invaso il ...