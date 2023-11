Varcaturo | grande successo per il “Wedding Day” di “Luna di Miele Eventi”

Maradona: Napoli lo ricorda a 2 anni dalla morte, che avrebbe detto dei Mondiali

L'ex centrocampista della Juve ha fatto mea culpa: "Tanti anni fa ilDiego Armando Maradona ...dovrebbe partecipare anche il figlio Diego Armando Maradona junior che in giornata sarà a...

Depurazione, passi in avanti per uscire dall'emergenza Ricicla News

Angelica Pianese, matrimonialista per vocazione | Roma ROMA on line

Maltempo a Napoli, strade allagate a Varcaturo e disagi per i residenti

Un po’ di pioggia e via Carrafiello e via Gelsi si trasformano in veri e propri fiumi in piena. A lanciare l’allarme sono i residenti della fascia costiera tra Licola, Varcaturo e ...

Campi Flegrei, il sindaco Manfredi: “Definita con grande chiarezza la zona rossa bradisismica”

"Dopo l'ultima riunione ormai la linea è stata definita con grande chiarezza. È opportuno concentrarsi sulla zona rossa bradisismica" ...