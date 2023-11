Valentino | il figlio di Beatrice sbotta dopo la puntata del Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023) Esattamente un mese fa,un’uscita infelice di Anita Olivieri è intervenuto ilmaggiore diLuzzi,Cisilin: “Mia madre è la migliore e lo dimostra. Quello che ho sentito è davvero follia“. Il ragazzo la settimana scorsa è anche andato fuori dalla casa delad urlare per: “Mamma devi resistere, vai avanti e resisti“. In quell’occasione Alfonso Signorini ha mostrato il messaggio del ragazzo in diretta.Cisilin, il nuovo sfogo socialladel GF: “Sono sgradevolmente sorpreso”.aver visto gli atteggiamenti di Giuseppe Gardibaldi (e non solo) nei confronti di sua mamma, ieri seraha pubblicato una ...